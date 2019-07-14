Москва, , 21:44 — REGNUM

Полиция задержала более 25 человек на несогласованной акции перед зданием Московской городской избирательной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Отмечается, что участники акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома, при этом на требования стражей порядка о прекращении противоправных действий они не реагировали.

По сообщению МВД, задержанным, среди которых есть и организаторы несанкционированной акции, вменяется административное правонарушение, предусмотренное статьёй 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Напомним, в центре столицы сегодня состоялась акция под лозунгом «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Ранее в МВД сообщили, что мероприятие собрало около тысячи участников.

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