Москва, , 16:55 — REGNUM

Несогласованное массовое мероприятие проходит днём в воскресенье, 14 июля, в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

«В несогласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столице принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции и Росгвардии в настоящее время обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.

Акция под лозунгом «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» началась в Новопушкинском сквере. Позднее её участники проследовали к мэрии, а затем собрались перед зданием Московской городской избирательной комиссии.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду кандидатов после признания недействительными большого числа поданных ими подписей избирателей.