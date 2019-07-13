Нью-Дели, , 14:31 — REGNUM

Правительство Индии не намерено обязывать граждан республики голосовать на выборах. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на официальное заявление Министерства юстиции Индии.

В послании, адресованном верхней палате парламента республики, министр юстиции Индии и один из лидеров правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Рави Шанкар Прасад подчеркнул: «Правительство Индии не рассматривает возможность обязать граждан страны пользоваться своим активным избирательным правом на выборах». Отметим, что министерство юстиции последовательно выступает против подобных «радикальных и непрактичных» шагов ввиду отсутствия острой потребности в них.

Напомним, что в апреле-мае 2019 года в Индии состоялись очередные всеобщие парламентские выборы, по результатам которых правящая Бхаратия джаната парти вновь одержала уверенную победу. Явка на выборах составила 67,11%. Отметим, что на прошлых выборах в 2014 году своим избирательным правом воспользовались 65,95% населения Индии.