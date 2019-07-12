Вашингтон, , 21:23 — REGNUM

Пост министра труда покинул американец Алекс Акоста из-за секс-скандала с бизнесменом Джеффри Эпштейном, передаёт 12 июля ВВС.

В отставку Акоста подал из-за критики, с которой на него обрушились в связи с делом Эпштейна. Решение Акосты по делу бизнесмена, которое он принял в 2008 году, сочли неадекватно мягким — на фоне новых обвинений в адрес Эпштейна.

Напомним, Эпштейна в 2008 г. осудили по обвинению в связи с несовершеннолетней проституткой на полтора года, он отсидел не полный срок — год и месяц. Его также признали виновным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В тот период Акоста был генпрокурором Флориды и занимался, в частности, курированием дела Эпштейна. С Эпштейном было заключено внесудебное соглашение — иначе он мог получить пожизненный срок.

Эпштейн 6 июля 2019 г. был снова арестован, теперь уже в Нью-Йорке, по подозрению в причастности к торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. После этого Акосте припомнили его решение по делу Эпштейна, и он подал в отставку.

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