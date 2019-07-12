Ташкент, , 19:03 — REGNUM

Узбекистан, вопреки тренду в мире, когда страны увеличивают свои золотые запасы, намерен такие запасы продавать и покупать облигации иностранных государств, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет Газета. уз, председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов в интервью агентству Блумберг заявил, что республика будет покупать казначейские векселя США и долговые обязательства других стран, включая Китай.

По данным Центробанка Узбекистана, на 1 июня золотовалютные резервы страны составляли 25,8 миллиардов долларов, они снизились на 557 миллионов долларов с начала года.

В это самое время Узбекистан накапливает весь добываемый объем золота, поэтому в последние годы запасы увеличиваются.

Нурматов также проинформировал, что Узбекистан может выпустить больше евробондов в этом году.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, объём совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 января 2019 года составлял 17,3 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с началом 2018 года на 9,5% или на 1,5 миллиардов долларов. Еще через три месяца он вырос до 19,1 миллиардов долларов.