Пекин, , 18:46 — REGNUM

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И призвал Соединённые Штаты «не играть с огнём» по тайваньскому вопрос. Соответствующее заявление Ван И распространила пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Речь идёт о решении США напрямую продавать оружие и снаряжение Тайваню. В Пекине резко отреагировали на это событие и насколько далеко готовы зайти власти КНР сказать трудно.

«Несколько дней назад правительство США, проигнорировав твердую справедливую позицию и решительное возражение Китая, одобрило продажу Тайваню вооружений и снаряжения. Китай уже сделал США строгое представление», — заявил Ван И.

Он подчеркнул, что официальный Пекин выражает крайне серьезную озабоченность в связи с поездкой главы администрации Тайваня Цай Инвэня в США и решительно протестует против любых прямых контактов между Тайбэем и Вашингтоном.

Ван И напоминает Соединённым Штатам, что тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая и оно не терпит никакого иностранного вмешательства.

«Не стоит недооценивать стойкую решимость китайского народа и правительства защитить государственный суверенитет и территориальную целостность страны», — сказано в заявлении китайского министра иностранных дел.

Ван И призвал США в полной мере понять крайнюю серьезность тайваньского вопроса и не усугублять свои прежние ошибки новыми. Вмешательство США в тайваньский вопрос — это игра с огнём, подчеркнул Ван И.

Напомним, что со времен окончания гражданской войны в Китае, когда власть на континенте взяли коммунисты во главе с Мао Цзэдуном, на острове Тайвань укрылись разгромленные гоминьдановцы во главе с Чан Кайши. Американцы взяли Тайвань под покровительство и с тех пор в той или иной форме поддерживали островной режим как рычаг давления на Китайскую Народную Республику.