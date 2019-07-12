Вашингтон, , 18:08 — REGNUM

Кандидат на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли продолжит усилия своего предшественника по созданию коалиции для военного сопровождения судов в Персидском заливе. Он сказал об этом во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам 11 июля 2019 года. Сообщает военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Британия 11 июля заявила, что три иранских судна «попытались воспрепятствовать» британскому нефтяному танкеру Heritage в стратегическом Ормузском проливе. Эти действия последовали за угрозами Тегерана, что Лондон столкнется с последствиями после захвата иранского супертанкера Grace 1, который произошел 4 июля.

Генерал морской пехоты Джозеф Данфорд, покидающий пост председателя Объединенного комитета начальников штабов, 9 июля заявил журналистам, что Соединенные Штаты пытаются сформировать военную коалицию для защиты стратегических морских путей от Ирана и Йемена на фоне возросшей напряженности в отношениях с Ираном. Согласно плану, Пентагон предоставит коалиции средства командования и наблюдения.

Государства, присоединившиеся к коалиции, будут патрулировать воды вблизи американских кораблей и сопровождать коммерческие суда с флагами своих стран через воды между Аравийским полуостровом и Африканским рогом.

США, Великобритания и Франция поддерживают постоянное военно-морское присутствие в Персидском заливе. Лондон и Париж не подтвердили, что ведутся переговоры об операции по сопровождению танкеров.

Обе страны, наряду с Германией, Россией и Китаем, заявили, что они останутся частью ядерной сделки 2015 года, которая предоставила Ирану освобождение от санкций в обмен на ограничения его ядерной программы.

Лондон рассматривает возможность размещения дополнительных кораблей Королевского флота в регионе после последнего инцидента, сообщают британские СМИ.

Французский правительственный чиновник недавно заявил, что Париж в настоящее время не планирует расширять свое присутствие в заливе. Он сказал: «Франция находится на пути деэскалации. Отправка дополнительных военных средств в регион нам не кажется полезной».

По мнению ряда экспертов, данная коалиция во главе с США может быть использована совершенно для другой цели — морской блокады Ирана. В этом случае очень высока вероятность открытого вооруженного конфликта в регионе.