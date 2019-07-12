Дамаск, , 17:18 — REGNUM

Законный президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и специальный представитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев обсудили в Дамаске практические шаги по формированию конституционной комиссии САР. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба президента Сирии.

В ходе сегодняшней встречи стороны сконцентрировали свое внимание на усилиях ради достижения прогресса на политическом направлении сирийского урегулирования. В первую очередь речь идёт о формировании конституционной комиссии и механизмов её действия. Москва и Дамаск договорились продолжить совместную работу и повысить уровень координации с обеих сторон.

Кроме того, Россия и Сирия договорились о координации действий с целью воспрепятствовать странам, которые настойчиво пытаются через поддержку террористов не допустить прогресса в политическом урегулировании в Арабской Республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о сооздании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи 30 января 2018 года. Впервые с начала войны в Сирии в 2011 году на одной площадке собрался широкий состав участников сирийского конфликта.