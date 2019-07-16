Токио, , 01:12 — REGNUM

Призыв президента Республики Корея Мун Чжэ Ина к властям Японии отменить ограничения на экспорт ряда технологических товаров в Республику Корея, которые были введены в начале сего месяца, получил жесткий ответ. Генсек кабинета министров Японии Суга Ёсихидэ заявил: жесткий контроль отменять не планируется, и говорить об этом с Сеулом Токио вообще не хочет. О подводных камнях этого положения рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Мун Чжэ Ин изначально отмечал, что его страна хочет решить проблему дипломатическим путем, но если местные компании понесут реальный ущерб, придется принять меры. Опасения имеют основания, потому что ужесточение со стороны Японии касается контроля за экспортом материалов, которые применяются в производстве смартфонов и телевизоров. До принятых мер материалы экспортировались свободно, после — лишь при получении особых разрешений.

Но главное, что дело касается не столько торговли, сколько глубинных проблем в отношениях Японии и Республики Кореи. Корейцы требуют от Японии признать факт преступлений, совершенных за десятилетия колониального владычества, искренне извиниться и выплатить пострадавшим контрибуции, а японское правительство уважать эти чувства корейцев не намерено. А болезненных проблем в этом прошлом немало ‑ и массовое обращение корейских девушек и девочек в сексуальное рабство, и использование во время войны рабского труда насильно вывезенных в Японию корейцев. Нынешние иски к японским предприятием, на которых и работали те корейцы, стали еще одной острой темой в отношениях двух стран.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Японские санкции требующим компенсации за рабский труд корейцам».