Донецк, , 16:55 — REGNUM

На территории Донецкой Народной Республики за неделю с 5 по 11 июля в результате обстрелов со стороны Украины погибли пять человек. Такие данные приводит 12 июля пресс-служба уполномоченного по правам человека в ДНР.

Как уточняется, среди погибших — четверо военнослужащих республики и одна мирная жительница, получившая смертельное ранение во время обстрела Горловки.

Сообщается что за этот же период ещё пять человек получили ранения. Среди них — трое военнослужащих ДНР и двое гражданских лиц, мужчина и женщина.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала 2019 года в ДНР погибли 108 человек, а за весь период с начала вооружённого конфликта — 4837 человек, в том числе 81 ребенок.

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