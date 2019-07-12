Куала-Лумпур, , 15:06 — REGNUM

Министр по делам рыбного хозяйства Индонезии Суси Пуджиастути совершила рабочий визит в Куала-Лумпур (Малайзия) с целью укрепления сотрудничества в морском и рыболовном секторе между двумя странами, сообщает Antaranews.

Известно, что во время рабочего визита в Малайзию, министр по делам рыбного хозяйства Индонезии посетила парламент и провела двустороннюю встречу с министрами внутренних дел и сельского хозяйства страны.

Стороны обсудили ситуацию вокруг рыболовных судов Малайзии, захваченных в водах Индонезии, а также подписание совместного коммюнике и меморандума о взаимопонимании в области рыболовства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель отдела контроля качества и безопасности рыбного хозяйства Индонезии заявил, что рыбная продукция Индонезии идет на экспорт в 157 стран мира.

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