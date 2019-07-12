Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM

Новый корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 («Александрит») для ВМФ России заложили в пятницу, 12 июля, на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге.

Корабль получил имя «Анатолий Шлемов», в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова. Он станет седьмым кораблем проекта 12 700, заложенным на петербургском предприятии.

«Мы надеемся, что все корабли, и «Шлемов», и все остальные, будут построены с таким же высочайшим качеством и позволят флоту решать те задачи, которые перед ним поставлены», — цитирует ТАСС слова заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружениям вице-адмирала Игоря Мухаметшина.

В свою очередь, курирующий оборонку вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов отметил, что корабли противоминной обороны проекта 12 700 будут поставлены всем российским военным флотам.

«Дефицит очень большой, особенно на Тихом океане. Мы давно не строили такие суда», — сказал вице-премьер.

Головной корабль проекта 12 700 — «Александр Обухов» — был передан ВМФ России в 2016 году. В конце 2018 года передан военному флоту России второй (первый серийный) корабль проекта 12 700 — «Иван Антонов». На Средне-Невском судостроительном заводе в разной степени готовности находятся еще два таких корабля — «Георгий Курбатов» и «Яков Баляев».

Корабли данного типа предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для уничтожения мин корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Стеклопластиковый корпус корабля проекта 12 700 значительно легче по сравнению с металлическим, при этом прочнее. Срок его службы практически неограничен. Кроме того, такой корпус для тральщика более безопасен при разминировании.

Корабли ПМО нового поколения, по планам ВМФ, будут составлять основу минно-тральных сил России. ВМФ рассчитывает получить до 40 таких кораблей.

Проект 12 700 разработан ЦМКБ «Алмаз». Водоизмещение корабля около 890 тонн, длина — 62 метра, ширина — 10 метров, экипаж — 44 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны