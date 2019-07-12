Брюссель, , 14:08 — REGNUM

«Сдвиг вправо» в Европейском парламенте по итогам майских выборов выразился лишь в увеличении численности депутатов от правопопулистских партий. Им не удалось возглавить ни один из двадцати влиятельных парламентских комитетов, пишет газета Kurier12 июля.

На этой неделе парламентом были избраны главы комитетов. Депутат от французского «Национального объединения» Жиль Лебретон претендовал на место главы Комитета Европарламента по правовым вопросам. Но по итогам голосования оно досталось британскому политику от либеральной фракции Люси Нетсингха.

В настоящее время правым популистам принадлежит 73 депутатских мест из 751. Они образуют пятую по величине силу в Европейском парламенте.