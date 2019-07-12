Киев, , 13:59 — REGNUM

Страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — раскритиковали новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского о люстрации всех украинских руководителей времен президентства Петра Порошенко. Соответствующее заявление опубликовано 12 июля на странице послов стран G7 в Twitter.

«Стремление к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является правильным шагом. Однако, по нашему убеждению, текущая ситуация на Украине не сравнивается с той, что имела место после «революции достоинства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 12 июля, Зеленский внес на рассмотрение украинского парламента проект предлагаемых изменений в закон Украины о люстрации. Документ зарегистрирован в Верховной раде и определён как неотложный.

Так, люстрацию предлагается расширить и распространить на президента Украины, народных депутатов и других чиновников и глав министерств и ведомств, которые занимали эти посты с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, но не были уволены в этот период по собственному желанию.

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