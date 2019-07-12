Киев, , 12:35 — REGNUM

В пятницу, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский, выполняя данное накануне обещание, внес на рассмотрение парламента законопроект о люстрации всех руководителей Украины времен президентства Петра Порошенко.

Предложно запретить занимать руководящие должности всем, кто работал в 2014—2019 годах министрами, депутатами, руководителями генеральной прокуратуры и СБУ, а также, разумеется, и самому пятому президенту Украины.

Таким образом Зеленский предлагает расширить ту «люстрацию», которой подверглись руководители времен Януковича, на следующий исторический период, а в качестве пояснения говорит о том, что власть надо обновить, работать же с данными руководителями нет решительно никакой возможности.

Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.

Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.

Другое дело, что демонстрация скорее всего демонстрацией и останется: нынешний состав парламента, разумеется, не проголосует за самолюстрацию, да и с утверждением законопроекта в новом составе Рады тоже возникнут проблемы.

Одна из них, к примеру, заключается в том, что и в «команде Зеленского» есть кандидаты на люстрацию, от главы МВД Авакова, который, видимо, сохранит свой пост, до вероятного премьер-министра Абромавичуса, работавшего и у Порошенко.

Возможен вариант, при котором для некоторых руководителей будет сделано исключение (как никто не рассматривал в качестве объекта люстрации самого Порошенко, работавшего у Януковича), но еще вероятнее, что угроза останется угрозой.

Хотя нужно признать, что угроза довольно эффективна: в конце концов ничто не объединяет граждан Украины больше, чем убеждение в лживости и вороватости каждой уходящей власти, так что лучшим способом закрепиться у власти становится борьба с предшественниками.

А то, что все эти люстрационные волны никак не сказываются на благосостоянии Украины, ее рынке труда, инфраструктуре, социальном, финансовом и экономическом положении — это уже совсем другая история.

Давно утратившие надежду на возможность нормальной жизни граждане страны готовы радоваться и тому малому, что имеет им предложить мало отличающаяся от старой власти власть новая: сделать что-нибудь плохое предшественникам.