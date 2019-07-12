Москва, , 14:02 — REGNUM

Член Общественной палаты Российской Федерации, юрист Илья Ремесло заявил об использовании «независимыми» кандидатами в депутаты Мосгордумы (МГД) при сдаче подписей так называемых «мёртвых душ». Соответствующее заявление, как сообщает РАПСИ, Ремесло сделал на пресс-конференции в Москве 12 июля.

В частности, по словам юриста, данные умерших людей содержатся в подписных листах за кандидатов Дмитрия Гудкова и Любови Соболь (сторонница Алексея Навального). Силами волонтёров были проверены данные 300 подписантов, и лишь около 100 из них оказались реальными людьми. Всего было проверены данные 300 подписантов.

«Оставшиеся 150 имеют несуществующие паспортные данные, а 50 умерли, в буквальном смысле слова», — цитирует агентство Илью Ремесло.

Член ОП сообщил, что организовал проверку подписных листов, — дополняет ФАН. Волонтёры сверяли указанные фамилии с аккаунтами в социальных сетях и осуществляли выборочный поквартирный обход. Некоторых подписантов волонтёры нашли в буквальном смысле на кладбищах — фотографии могильных плит с данными якобы поставивших свои подписи людей были представлены на пресс-конференции.

«Они даже мертвецов включают в свою игру», — прокомментировал Илья Ремесло.

Как сообщает РИА «Новости», «мертвые души» также были обнаружены в подписных листах Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

Ремесло призвал указанных кандидатов признать факт подделки подписей, а Мосгоризбирком — опубликовать листы с поддельными подписями, — передаёт агентство «Москва». «Также хотелось бы в целом уберечь общество, которое нагло и цинично хотят использовать люди, не имеющие ничего святого», — сказал Ремесло.

Ранее Мосгоризбирком заявил о нарушениях при сборе подписей ещё одного «оппозиционного» кандидата — Константина Янкаускаса. Собирать подписи он начал раньше положенного срока.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реусс подтвердил РИА «Новости», что среди подписей некоторых кандидатов обнаружены «мёртвые души». Если информация подтвердится, они будут признаны недействительными, а фактом их предоставления займутся правоохранительные органы.

Напомним, что проверить подписи избирателей и сформировать списки зарегистрированных кандидатов Мосгоризбирком должен в срок до 16 июля. Всего на выборы выдвинулись 426 человек.