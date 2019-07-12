Анкара, , 11:29 — REGNUM

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 свидетельствует об отличных дипломатических навыках президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению палестинского политика, С-400 в настоящее является самой передовой системой ЗРК.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Муса Абу Марзук особо отметил, что в приобретении Анкарой российских систем С-400 сыграл важную роль именно Реджеп Тайип Эрдоган, а совместное с РФ производство ЗРК С-400 позволит Турции стать одной из ведущих в сфере оборонной промышленности стран. По словам функционера ХАМАС, развитие российско-турецких отношений внесет значительный вклад в обеспечение и поддержание мира в регионе. Муса Абу Марзук добавил, что Турция и Россия сыграют важную роль в определении будущего для многих стран региона Ближнего Востока, а главным образом — Сирии. Он также сказал, что приобретение Турцией российских ЗРК С-400 должно стать уроком для США, которые мешают многим странам приобрести собственные ЗРК.