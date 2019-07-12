Тегеран, , 13:01 — REGNUM

Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что попытка Великобритании захватить иранский танкер в Гибралтаре является актом пиратства, за которое страна должна понести ответственность. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Чиновник отметил, что захват танкера был большой ошибкой со стороны Великобритании, которую Иран осуждает. Руководство Ирана будет стараться решить эту проблему политическими и дипломатическими способами.

По словам Махмуда Ваези, в политике существует множество вещей, которые невозможно связать воедино и в связи с этим оправдать, однако подобные незаконные односторонние деяния не могут оставаться безнаказанными. Этот прецедент подорвет отношения между ИРИ и Соединенным Королевством.

Раннее вооруженные силы Великобритании взяли штурмом иранский танкер у побережья Гибралтара, обвинив ИРИ в перевозках нефти в Сирии в обход санкций. Руководство Ирана резко осудило действия Великобритании.