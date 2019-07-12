Анкара, , 10:53 — REGNUM

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турции начались, сообщает NTV со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

Отмечается, что первые компоненты ЗРК были доставлены в Анкару сегодня, 12 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт с Россией на поставку ЗРК С-400 «Триумф», предназначенных для уничтожения средств воздушно-космического нападения, Турция подписала в 2017 году. Сделка оценивается в $2,5 млрд.

Отметим, что США пытаются заставить Турцию отказаться от российских С-400, поскольку видят в них угрозу для военной инфраструктуры Североатлантического альянса в том случае, если они будут поставлены на боевое дежурство на территории Турции.

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