Мадрид, , 10:43 — REGNUM

«У них есть 73 кресла, но никакой реальной власти», — пишет испанское издание El Pais о пробившихся в парламент еврофобах. Политическая группа «Идентичность и демократия» (ID), созданная партиями Маттео Сальвини и Марин Ле Пен, на этой неделе стремилась к председательству в двух важных парламентских комиссиях, однако «санитарный кордон», организованный главными политическими семьями законодательного органа, призван не допустить того, чтобы евроскептики завладели какими-либо постами.

«Они собираются покончить с европейским проектом, они продемонстрировали именно это, и мы им этого не позволим», — обосновала необходимость санитарного кордона евродепутат, лидер европейской социалистической группы Иратксе Гарсиа. Целью является нейтрализовать силы Ле Пен и Сальвини, которые перед выборами 26 мая рассчитывали сделать себя непреодолимым препятствием для работы европейских институтов власти.

Европейская народная партия, социалисты, либералы и зеленые заключили пакт о блокировке кандидатур от ID, претендующих на любой ответственный пост в новом парламенте. Это решение должно сократить до минимума влияние ультраконсервативных и евроскептических формирований, которые стали пятым по силе объединением в европейском законодательном органе.

«Мы были бы сумасшедшими, если бы позволили управлять институтами тем, кто хочет раскола ЕС», — заявил вице-председатель Европейской народной партии Эстебан Гонсалес Понс. Испанский евродепутат выразил удовлетворение от того факта, что санитарный кордон уже начал действовать, и в результате в начале июля, когда голосовали за двух вице-председателей парламента, группа «Идентичность и демократия» осталась без этих постов, хотя, казалось бы, по арифметическим подсчетам имела право на один из них.

Европарламентарии из ID и схожих формирований, таких как «Партия Брексита» Найджела Фараджа, выражают свое беспокойство тем, что они оказались лишены важных должностей в законодательном институте. Так, представители ID напомнили, что за их партии проголосовали миллионы избирателей в одних из самых больших стран Евросоюза. В Италии «Лига Севера» Сальвини выиграла выборы 26 мая, получив более 9 миллионов голосов. Во Франции «Национальное объединение» Ле Пен опередило, хотя и с незначительным отрывом, партию Макрона «Вперед, Республика!» и преодолела рубеж в 5 миллионов голосов.

Источники El Pais в парламенте подчеркивают, что лишение евроскептиков постов «ни на миллиметр не умаляет представительские права депутатов от ID, которые могут говорить, дискутировать и голосовать, как любые другие». Распределение должностей, добавляют те же источники, осуществляется путем голосования, и европарламентарии свободны в выборе вице-председателей, глав комиссии и т.д. «Демократия — это голоса, а евродепутаты от ID не имеют доверия остальных групп при голосованиях», — резюмировала Иратксе Гарсиа.