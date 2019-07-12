Бейрут, , 11:14 — REGNUM

Президент Ливана Мишель Наим Аун заявил о том, что он «сожалеет о новых санкциях, которые ввели США». Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, власти США распространили санкции на двух сторонников Хезболлы, военизированной ливанской шиитской организации и политической партии, выступающей за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

Оба чиновника также являются членами парламента Ливана, поэтому решение США вызвало обеспокоенность в рядах политического истеблишмента страны. Кроме того, Хезболла включена в американский список террористических организаций.

Премьер-министр Ливана Саад Харири отметил, что это действие — еще один шаг на пути к конфронтации Хезболлы с США.