Вашингтон, , 09:50 — REGNUM

В администрации президента США Дональда Трампа не исключили введения ограничительных мер против китайский компаний, покупающих иранскую нефть, сообщает Politico.

Отмечается, что, по данным американских чиновников, компании из КНР в июне приобрела более одного миллиона баррелей иранской нефти, что является нарушением санкций США против Ирана.

В американской администрации выразили опасения, что это может подорвать позицию Вашингтона, который утверждает, что политика применения санкций в отношении Тегерана работает.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее в мае 2019 года президент США Дональд Трамп запретил остальным странам мира закупать иранскую нефть под угрозой санкций. Это произошло спустя ровно год после выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году.

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