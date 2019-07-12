Пхеньян, , 09:59 — REGNUM

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын после внесения поправок в конституцию страныофициально стал главой государства и главнокомандующим Вооруженными силами страны. Это следует из текста основного документа страны, размещенного на портале «Нэнара» («Моя страна»).

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее формальным лидером страны был председатель президиума Верховного народного собрания.

«Ким мечтал стать президентом Северной Кореи, и он успешно воплотил эту мечту», — цитирует профессора Дальневосточного института Университета Кунгнам в Сеуле Ким Донг-Юпа агентство Reuters. — Он давно стремился стряхнуть с себя ненормальную приоритетно-военную политику, которой страна придерживалась долгое время».