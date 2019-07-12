Триполи, , 09:26 — REGNUM

Признанное ООН ливийское правительство национального единства во главе с Файез Серраджем призвало Париж «срочно» объяснить, как французские ракеты оказались в штабе маршала Халифы Хафтара возле Триполи, сообщает Le Figaro.

В письме министр иностранных дел признанного ливийского правительства Мохамад Тахар Сиала попросил своего французского коллегу Жан-Ив Ле Дриана «срочно объяснить механизм, с помощью которого было обнаружено французское оружие в городе Гарьян, когда оно было доставлено и как?».

Известно, что ранее Париж признал, что ракеты, найденные в штабе Халифы Хафтара, принадлежали Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года главнокомандующий Ливийской национальной армии, которая удерживает большую часть юга страны, Халифа Хафтар начал наступление на Триполи.

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