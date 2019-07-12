Париж, , 08:18 — REGNUM

Министр экологического перехода Франции Франсуа де Руги, оказавшийся замешен в споре о роскошных ужинах, прибыл в Матиньонский дворец на встречу с премьер-министром страны Эдуардом Филиппом, сообщает Le Figaro.

Франсуа де Руги был вызван премьер-министром страны после последовательных разоблачений французским новостным сайтом Mediapart. Министра обвинили в организации щедрых обедов за счет государственных средств, когда он занимал пост главы Национальной Ассамблеи Франции.

«Во время встречи стороны согласились о необходимости ответить на все вопросы, которые законно задают французы», — говорится в заявлении Матиньонского дворца, официальной резиденции премьер-министра страны.

Что касается роскошных ужинов министр экологического перехода заявил, что готов предоставить все расходы контрольным органам.

Премьер-министр Франции попросил генеральный секретариат правительства начать проверку в отношении Франсуа де Руги. Если малейшая двусмысленность сохранится в результате проверки, Франсуа де Руги придется погасить каждый спорный евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп раскритиковал учителей, проверяющих итоговые экзамены в стране, полагая, что они «установили беспорядок».

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