Киркук, Ирак, , 07:56 — REGNUM

Две крупнейшие партии Иракского Курдистана достигли соглашения относительно кандидата на пост губернатора спорной провинции Киркук, об этом 12 июля сообщает Kurdistan.ru.

Представители Демократической партии Курдистана и Патриотического союза Курдистана провели встречу, после которой представили Таиба Раджаба в качестве претендента на пост указанного региона.

Напомним, нефтеносная провинция Киркук является объектом продолжительного спора между Багдадом и Эрбилем. В настоящее время регион контролируется вооруженными силами, лояльными центральному правительству страны.

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