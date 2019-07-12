Киркук, Ирак, 12 июля 2019, 07:56 — REGNUM
Две крупнейшие партии Иракского Курдистана достигли соглашения относительно кандидата на пост губернатора спорной провинции Киркук, об этом 12 июля сообщает Kurdistan.ru.
Представители Демократической партии Курдистана и Патриотического союза Курдистана провели встречу, после которой представили Таиба Раджаба в качестве претендента на пост указанного региона.
Напомним, нефтеносная провинция Киркук является объектом продолжительного спора между Багдадом и Эрбилем. В настоящее время регион контролируется вооруженными силами, лояльными центральному правительству страны.
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