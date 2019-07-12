Нью-Йорк, США, , 05:29 — REGNUM

Организация объединенных наций предостерегает участников конфликта в Ормузском проливе от катастрофических последствий, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, прокомментировав инцидент с британским танкером.

«Генеральный секретарь ООН уже не раз призывал все стороны в проливе избегать эскалации. Он ясно заявил, что любой виток конфронтации станет катастрофой», — заявил он.

По словам Хака, ООН заинтересована в свободном прохождении судов любых стран через Ормузский пролив.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о попытке пяти катеров, якобы принадлежащих Корпусу стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана, воспрепятствовать проходу британского танкера через Ормузский пролив. Однако после «устного предупреждения» с борта фрегата военно-морских сил Великобритании катера пропустили танкер. После инцидента власти Соединенного Королевства объявили самый высокий уровень угроз для своих судов, следующих через территориальные воды Ирана.

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