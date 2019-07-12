Бразилиа, , 04:49 — REGNUM

Бразильский президент Жаир Болсонару рассматривает возможность назначения своего сына на должность посла Бразилии в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Жаир Болсонару Kremlin.ru

«Эта возможность рассматривается, я этого не исключаю», — заявил он.

По словам Болсонару, его сын дружит с детьми американского лидера Дональда Трампа, владеет испанским и английским языками, а также имеет опыт проживания за рубежом. По этим критериям, как считает Болсонару, его сын является хорошей кандидатурой на пост посла в Вашингтоне.

В настоящее время Эдуарду Болсонару, сын бразильского президента, занимает должность главы комитета по международным делам и национальной обороне палаты депутатов Национального конгресса Бразилии. Сам Эдуарду заявил, что пока не обсуждал возможность назначения на пост посла в США, однако выразил готовность выполнить любую задачу, которую ему поставит отец.