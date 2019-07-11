Симферополь, , 23:27 — REGNUM

Два самолёта радиоэлектронной разведки британских ВВС облетели западные и черноморские рубежи Российской Федерации, сообщает 11 июля мониторинговый интернет-ресурс Plane Radar.

Самолёт Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Великобритании (cc) Alan Radecki Akradecki

Воздушную границу Крыма дважды облетел воздушный разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1с бортовым номером ZJ692, появившийся у полуострова в 7:00 мск.

Позднее, в районе 17:00 мск у границ Калининградской области курсировал самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ665.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёты-разведчики США и стран НАТО практически ежедневно летают вдоль российских границ. Напомним, их бортовое оборудование позволяет собирать информацию с территорий, находящихся на расстоянии в 200−300 км.

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