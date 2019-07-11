Бишкек, , 22:51 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков совершил однодневный рабочий визит в Москву, в ходе которого провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча Владимира Путина с Сооронбаем Жээнбековым Kremlin.ru

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В ходе встречи Путин и Жээнбеков обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита российского президента в Бишкек. И рассмотрели вопросы, касающиеся сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Затем лидеры двух стран рассмотрели вопросы, касающиеся мероприятий, которые пройдут в 2020 году в рамках объявленного перекрестного года Киргизии в России и России в Киргизии, и подготовки к саммиту ОДКБ, запланированному на 28 ноября 2019 года.

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