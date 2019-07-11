Лондон, , 22:39 — REGNUM

Британский министр иностранных дел Джереми Хант снова повторил голословные обвинения RT и Sputnik, отвечая на вопросы журналистов о причинах отказа в их аккредитации на конференции по свободе СМИ в Лондоне, сообщает 11 июля РИА Новости.

В частности, отвечая на вопрос мексиканской журналистки Кармен Аристеги об отказе аккредитации RT и Sputnik Хант заявил, что это было сделано исходя из того, что власти Британии не считают RT и Sputnik свободными СМИ.

«Мы думаем, что таких независимых журналистов как вы, и другие свободные СМИ дискредитирует факт допуска на форум организаций, на самом делом являющихся рупором агрессивного правительства, не верящего в свободу слова», — заявил Хант.

Стоит отметить, что конкретных фактов при этом глава МИД Британии по прежнему не привёл.

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