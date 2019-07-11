Дамаск, , 15:50 — REGNUM

Джихадисты 10 июля 2019 года предприняли мощное наступление на северо-западе провинции Хама. Их целью был город Хамамият. В начале июня 2019 года он перешел под контроль Дамаска. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Город штурмовали боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), им помогали боевики из протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате ожесточенного боя джихадистам удалось вытеснить сирийских военных из Хамамията.

Однако это территориальное приобретение досталось исламистам дорогой ценой. Было уничтожено около 25 боевиков. «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе, потеряла двух своих эмиров: Абу Хафеза Керназа и Кахура Махрука. Есть большое количество раненых.

После захвата Хамамията боевики пытались взять город Керназ, расположенный неподалеку, однако их атака была отбита, несмотря на то, что исламисты находились на возвышенности.

Сейчас позиции боевиков в Хамамияте обрабатывают сирийские ВВС, подразделения Сирийской арабской армии пытаются отбить город обратно.