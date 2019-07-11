Джакарта, , 14:06 — REGNUM

Лорд-мэр Лондона Питер Эстлин заявил, что Индонезия продемонстрировала лидерство в «зеленом» финансовом секторе благодаря выпуску «зеленых» исламских облигаций (сукук), сообщает Antaranews.

«Индонезия является одной из первых суверенных стран, выпустившей «зеленых» сукук, но спрос на финансирование продолжает расти вместе с растущим масштабом инфраструктуры», — заявил Питер Эстлин во время визита в Джакарту.

Он добавил, что Индонезия выпустила «зеленых» сукук на сумму 1,25 миллиарда долларов США (17,6 триллиона рупий) в марте 2018 года.

По его словам, для развития экологически чистого финансового сектора и обеспечения притока капитала в проекты необходимы рамки и нормативные акты, основанные на защите окружающей среды.

«Мы хотим сотрудничать с министерствами и ведомствами Индонезии, чтобы помочь государству сформировать зеленую финансовую целевую группу, которая будет выполнять эти задачи», — отметил Питер Эстлин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лорд-мэр Лондона Питер Эстлин прибыл в Джакарту с двухдневным визитом для укрепления финансового сотрудничества между Великобританией и Индонезией.

Читайте ранее в этом сюжете: Лорд-мэр Лондона пообещал Индонезии выделить £3 млрд на инфраструктуру