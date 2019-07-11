Тбилиси, , 11:40 — REGNUM

Введённый Россией запрет на прямые авиаперелёты с Грузией является неоправданным решением. Такое заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Батуми сделал председатель Европейского совета Дональд Туск.

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«Недавнее решение России о запрете полетов в Грузию неоправданно и несоразмерно. Но ваша страна уже выдержала внешнее давление и сделает это снова», — приводит пресс-служба Евросоюза слова Туска.

Глава ЕС также отметил, что Евросоюз солидарен с Грузией и полностью привержен суверенитету и территориальной целостности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 июля России прекратила прямое авиасообщение с Грузией. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 21 июня — на следующий день после начавшихся в Тбилиси антироссийских акций. Формальным поводом для них послужила «оккупация» кресла председателя парламента депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести 26-ю сессию МАП, проходившую в грузинском парламенте.

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На днях в Кремле заявили, что принимать решения об отмене запрета прямых перелётов между Россией и Грузией пока преждевременно, так как на сегодняшний день в этой стране сохраняется опасность граждан РФ. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вернуться к обсуждению этого вопроса можно будет только после того, как появятся признаки нормализации ситуации.

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