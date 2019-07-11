Вашингтон, , 11:33 — REGNUM

Облавы по выявлениюнелегальныхмигрантов начнутся в десяти городах США в воскресенье, 14 июля. Об этом сообщает The Times со ссылкой на неназванные источники, включая двух нынешних и одного бывшего сотрудника национальной безопасности.

По словам источников, рейды будут проводиться сотрудниками службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в течение нескольких дней.

В июне сотрудники ICE заявили, что рейды будут проведены с целью поимки недавно прибывших нелегальных мигрантов, чтобы воспрепятствовать всплеску миграционных потоков семей из Центральной Америки на юго-западной границе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнут выдворять «миллионы нелегальных мигрантов», однако позже глава государства отложил свое решение на две недели.