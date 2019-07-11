Симферополь, , 11:05 — REGNUM

В Крыму в рамках совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА) десантировались порядка 2,5 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения, сообщили 11 июля в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что военнослужащие совершили перелет на большие расстояния 40 самолетами Ил-76 с аэродромов «Иваново-Северный» и «Ульяновск-Восточный», после чего десантировались на площадки приземления «Найманская» и «Охчи-Оба» в Крыму. Десантирование осуществлялось с высоты 600 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, высадка стала заключительным этапом лётно-тактических учений, проходящих в Ивановской области. В учениях также приняли участие курсанты выпускного курса Краснодарского училища лётчиков, проходящие лётную практику в частях военно-транспортной авиации.

Читайте также: Российские военные проведут учения в Абхазии и Южной Осетии