Москва, , 10:47 — REGNUM

В Госдуме отметили легкомыслие советника президента Украины Владимира Зеленского о необходимости переименования русского языка и России.

«Подобное «глубокомыслие» чересчур даже для упоротых бандеровцев, это уже логика каких-то инопланетян. Без глобуса Украины им точно не обойтись», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка. По его мнению, русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию нужно называть «Московией».

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