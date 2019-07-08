Киев, , 14:01 — REGNUM

На Украине сегодня, 8 июля, обсуждают предложение президента Владимира Зеленскому российскому лидеру Владимиру Путину «поговорить» в компании представителей США, Великобритании, Германии и Франции, передает корреспондент ИА REGNUM

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Зеленского, мероприятие в таком формате может состояться в Минске.

«Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить. Правда?» — сказал президент Украины.

Политолог Евгений Ткач обращает внимание, что соответствующее видеообращение президента Украины «переполнено ненавистью и агрессией».

«Зеленский четко сказал, что на переговоры с Россией пойдет только при участии США и Великобритании, которые не входят в Нормандский формат. Это срыв мирного процесса, срыв минских соглашений… Друзья, это катастрофа, это уже не путь Порошенко, это гораздо хуже Порошенко, потому что Зеленский маскируется под умеренного и объединительного политика, который на самом деле на голосах Юго-Востока хочет узурпировать власть и продолжить войну и курс в НАТО», — отмечает эксперт.

ИА REGNUMапоминает, что инициативу Зеленского уже прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он, в частности, подчеркнул, что пока никаких «однозначных ответов» не будет, и Россия хочет понять, что такой формат предполагает. Вместе с тем он отметил, что предложение Зеленского «абсолютно новое» и «весьма необычное».