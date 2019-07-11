Вашингтон, , 04:19 — REGNUM

Пять катеров, якобы принадлежащих Корпусу стражей Исламской Революции (КСИР), приблизились к британскому танкеру и попросили его остановиться в территориальных водах Ирана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.

Сообщается, что инцидент произошел в Персидском заливе. «Иранские» катера попытались остановить британский танкер, проходивший в Ормузский пролив, однако прекратили свои попытки после предупреждения от боевого корабля ВМС Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля танкер Grace 1, шедший под флагом Панамы, был задержан в Гибралтаре. Местные власти заподозрили корабль в перевозке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций. МИД Ирана назвал произошедшее «актом пиратства», а глава Генштаба вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Багери пообещал ответить на захват танкера.

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