Вашингтон, , 03:29 — REGNUM

Администрация американского лидера Дональда Трампа намерена смягчить ограничения для компаний из США, сотрудничающих с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei, сообщает газета The Financial Times.

Глава минторга США Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты разрешат Huawei продавать свое оборудование американским компаниям в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности страны. Он подчеркнул, что Huawei по-прежнему останется в черном списке и для сотрудничества с компанией будет необходима специальная лицензия.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент США Дональд Трамп заявил о готовности разрешить американским компаниям продавать оборудование Huawei, если оно не будет угрожать национальной безопасности. Соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в ходе саммита G20 в японской Осаке.

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