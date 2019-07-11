Москва, , 01:25 — REGNUM

О выводе на расчётные орбиты запущенных с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) четырёх спутников сообщило Минобороны РФ.

Голованя часть «Союза» в составе блока выведения «Волга» и четырёх космических спутников штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя в 20:22 мск.

Напомним, спутники Минобороны РФ с «Плесецка» были запущены 10 июля в 20:14 мск на ракете-носителе «Союз-2.1в». В предыдущий раз «Союз-2» доставил на орбиту спутник «Глонасс-М».

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