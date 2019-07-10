Кишинёв, , 23:48 — REGNUM

Правительство Молдавии 10 июля приняло решение отозвать четырех глав молдавских дипмиссий за рубежом. Как передает ИА REGNUM, речь идет о послах Молдавии в Канаде Алле Белявской, в Турции Игоре Болбочану, в Польше Юрие Бодруге, а также главе молдавской дипмиссии при ЕС Евгении Карасе.

Также были отозваны два консула — во Франкфурте Анатолий Стратулат и в Милане Сергей Гончаренко.

Как отметил глава МИД Молдавии Нику Попеску, отзыв связан с истечением мандатов дипломатов. Теперь указ об отзыве должен подписать президент Молдавии Игорь Додон.

Ранее глава МИД Молдавии потребовал отставки посла Молдавии в США Кристины Балан, которая в период политического кризиса в Молдавии в связи со сменой власти продвигала в США интересы олигарха Владимира Плахотнюка, пытавшегося силой удержать власть в Кишиневе. В итоге, после отстранения Плахотнюка от власти Балан сама ушла в отставку.