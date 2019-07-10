Лондон, , 21:44 — REGNUM

Власти Британии отказались выдавать визу российскому дипломату, официально приглашённому и аккредитованному на конференцию по свободе СМИ в Лондоне, сообщает 10 июля посольство России в Британии.

Российское посольство подчёркивает, что этот случай выглядит дико даже на фоне проблемного нынешнего состояния российско-британских отношений.

«Известно, что визы для сотрудников, направляющихся в командировки, являются одной из проблем текущих российско-британских отношений. Но даже в этих условиях невыдача визы представителю МИД России, следовавшему на конференцию, выглядит дико», — цитирует РИА Новости комментарий пресс-секретаря российского внешнеполитического ведомства.

Стоит отметить, что британские организаторы этого форума сами пригласили представителей России, аккредитовали российского участника и сами же сорвали его визит на эту конференцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Британии отказался аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по вопросу свободы СМИ, обвинив их в «активном участии в распространении дезинформации».

МИД России 9 июля потребовал от Лондона не позднее чем через сутки обосновать свои обвинения и объяснить эту выходку.

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