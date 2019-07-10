Рига, , 19:31 — REGNUM

Уровень безработицы в Латвии в конце июня 2019 года составил 6% экономически активного населения, сообщает новостной портал delfi.lv со ссылкой на Государственное агентство занятости (ГАЗ).

Июньский показатель на 0,1% пункта меньше, чем было зарегистрировано в мае 2019 года. По данным ГАЗ, всего в конце июня в Латвии было 55 750 безработных, что на 355 человек меньше, чем в мае, когда было зарегистрировано 56 105 безработных.

Ниже всего уровень безработицы был в столичном Рижском регионе (4,1%), что однако больше на 0,1%, чем месяцем ранее, в самой Риге уровень зарегистрированной безработицы составил 3,9%. Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Латгале (14,1%).

В июне прошлого 2018 года показатель безработицы в Латвии составлял 6,4% экономического активного населения.

В прошлом году в конце июня уровень зарегистрированной безработицы составлял 6,4% экономически активного населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Eurostat безработица в Латвии в мае 2019 года была выше, чем в среднем по Евросоюзу, и составила 6,4%. Об этом свидетельствуют данные Eurostat, сообщает новостное агентство LETA.

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