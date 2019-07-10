Душанбе, , 18:16 — REGNUM

Представители Британии проинспектировали российскую 201-ю военную базу, расположенную на территории Таджикистана, сообщил 10 июля журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Рыжков напомнил, что 201-я база является крупнейшей из военных объектов России на территориях других государств.

Инспекция осуществляется с 8 по 11 июля в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

По словам Рыжкова, цель инспекции состоит в том, чтобы «определить наличие или отсутствие военной деятельности».

Инспекторы посетили учебные районы и полигоны 201-й базы, а руководство объекта организовало для них брифинг.

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