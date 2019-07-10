Таллин, 10 июля 2019, 18:03 — REGNUM
В ответ на запланированный салют на 22 сентября в Москве депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон (партия EKRE) предложил провести салют 4 февраля «в честь взятия эстонскими военными в 1919 году города Печоры». Об этом сообщает национальный вещать rus.err.ee.
Мадисон предложил устраивать подобный салют ежегодно до момента, «когда Печоры перестанут быть оккупированными».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, связи с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Минобороны РФ приняло решение отметить годовщины освобождения крупных городов СССР праздничными салютами.
Уже прошли салюты в честь освобождения таких городов как Одесса, Минск и Севастополь. Согласно планам российского оборонного ведомства, салют в честь годовщины освобождения Таллина должен состояться 22 сентября.
Напомним, набирающие в Эстонии популярность ультраправые партии пытаются соорудить территориальные претензии к Российской Федерации на основании Тартуского мирного договора от 1920 года. Этот договор был заключен между Эстонией, которая образовалась на осколках Российской империи, и Советской Россией, которая вела борьбу против Белого движения. Неудачные действия Красной армии на эстонском направлении и необходимость сконцентрировать силы на фронтах против белогвардейцев заставили Советскую Россию заключить с Эстонией мирный договор, по которому Эстонии перешла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края.
Затем Эстония добровольно вошла в состав Советского Союза в 1940 году. В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны отторгнутые по Тартускому договору земли были возвращены в состав РСФСР. Ныне это Ивангород Ленинградской области и Печорский район Псковской области.
Стоит отметить, что эстонские власти после развала Советского Союза не раз заявляли, что не имеют территориальных претензий к России. Однако ультраправые тогда не были популярны, как сейчас.
Министр внутренних дел Эстонии предъявил территориальные претензии к России —
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