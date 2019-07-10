Дамаск, , 17:01 — REGNUM

На территории Сирии 9 июля 2019 года был тяжело ранен Абдулла Мухайсни, скандально известный лидер джихадистов из Саудовской Аравии. Боевик попал под удар сирийской авиации на севере провинции Хама.

Мухайсни с 2013 года сумел пережить ряд покушений на свою жизнь и ударов с воздуха. По информации источников из сирийской оппозиции, ожидается, что и сейчас он сумеет восстановить свое здоровье.

Абдулла Мухайсни недавно начал кампанию по сбору средств, чтобы помочь финансировать сооружение оборонительных укреплений в провинциях Идлиб и Хама.

Стало известно, что на днях был ликвидирован один из лидеров протурецкой группировки «Ахрар Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Суфьян Шами. Он погиб в результате взрыва заминированного автомобиля.

Инцидент произошёл в городе Джандарис, расположенном в 8 километрах от сирийско-турецкой границы в кантоне Африн. За взрывом могут стоять как сирийские курды, так сирийские правительственные силы, т. к. протурецкие группировки ведут активные бои против Сирийской арабской армии на северо-западе страны.