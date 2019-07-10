Джакарта, , 14:54 — REGNUM

Лорд-мэр Лондона Питер Эстлин во время визита в Джакарту пообещал выделить 3 млрд фунтов (52,9 трлн рупий) на финансирование инфраструктурных проектов в Индонезии, сообщает Antaranews.

«Мы действительно хотим поддержать инфраструктурные проекты в Индонезии», — заявил лорд-мэр Лондона в Джакарте.

По его словам, одним из условий является то, что 20% мероприятий по развитию инфраструктуры должны осуществляться в партнерстве с британскими бизнесменами, в то время как остальные 80% могут реализовываться местными предпринимателями.

Ожидается, что лорд-мэр пробудет в Джакарте до 10−11 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, лорд-мэр Лондона Питер Эстлин отправился с визитами в Малайзию и Джакарту 9 июля 2019 года для укрепления отношений в сфере финансового сотрудничества между Великобританией и Индонезией.

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