Вашингтон, , 13:24 — REGNUM

7 июля женская сборная США по футболу в четвертый раз выиграла чемпионат мира. Однако вопреки традиции, команда не появится на торжественной церемонии в Белом Доме, пишет газета ABC.

10 июля команда триумфаторов приглашена политиками от Демократической партии и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в Капитолий. Приглашения из Белого дома не последовало. Впрочем, девушки не намерены идти туда, даже если бы их попросили.

«Я не пойду в этот … Белый дом. И сомневаюсь, что нас пригласят. А если это сделают — не пойду», — заявила капитан сборной Меган Рапино после победы.

Издание отмечает, что сборная США по футболу открыто провозгласила себя противником действующего президента страны Дональда Трампа. После победы на чемпионате мира во Франции большинство участниц команды заявили, что являются лесбиянками. После этого девушки стали стали символом политического полюса, борющегося с политикой Трампа — феминисток, ЛГБТ-сообщества, левых сил.

В финальном матче на чемпионате мира во Франции женская сборная США одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:0. Девушки выиграли все матчи, забив 26 голов и пропустив лишь два мяча. 7 июля Трамп устно поздравил команду, назвав их победу честью для США и невероятным достижением.