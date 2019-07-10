Дамаск, , 13:09 — REGNUM

Сотрудники Курдского национального совета провели переговоры с представителями Франции с целью налаживания отношений с Отрядами народной самообороны, сражающимися с террористами в Сирии. Об этом 10 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Целью переговоров была попытка уладить разногласия между несколькими курдскими группировками. Несмотря на все усилия Парижа, представители Курдского национального совета отметили, что не доверяют Отрядам народной самообороны.

Напомним, Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, ведут активную борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако Турция не признает их заслуги, квалифицируя действия повстанцев как террористические.

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